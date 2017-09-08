Родина Надала не має жодного відношення до котелень на альтернативному паливі. Документ

08/09/2017 Розмір тексту:

Нещодавно окремими тернопільськими інтернет-ЗМІ була оприлюднена неправдива інформація про нібито зв’язок родичів міського голови Сергія Надала з підприємством, яке займається впровадженням альтернативних котелень у Тернополі.

Зокрема, одне з інтернет видань назвало серед засновників підприємства ТОВ “Тернопіль-тепло”, яке займається будівництвом та експуатацією котелень на альтернативному паливі, родича Надала, що, за даними видання, є братом дружини. Мовляв, саме через “участь родичів” міський голова активно підтримує впровадження котелень на альтернативному паливі.

Однак такої особи немає серед засновників ТОВ “Тернопільтепло”. В цьому легко пересвідчитись перевіривши інформацію про власників підприємства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на сторінці Міністерства Юстиції.

Таким чином, окремі тернопільські журналісти або не вміють користуватися інтернетом та не знають як перевіряти інформацію про реєстраційні дані, або ж свідомо вдаються до шантажу міського голови, висмоктуючи сенсацію “з пальця”.

При цьому журналісти посилалися на дані приватної компанії YouСontrol. Як відомо, саме щодо діяльності цієї компанії за поданням СБУ було порушено кримінальне провадження за фактом незаконного збору та розповсюдження інформації з обмеженим доступом. За даними СБУ “представники спеціальних і розвідувальних органів РФ, діючи за попередньою змовою з невстановленими представниками створених в Україні суб’єктів господарювання, здійснюють незаконний збут і використання комп’ютерів, мобільних телефонів і ПО російського виробництва, які відносяться до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Також було встановлено, що зібрану інформацію YouСontrol зберігали на закордонних серверах.

Крім того, СБУ встановило, що представники YouСontrol використовуючи спеціальне програмне забезпечення, протиправно втручалися в роботу автоматизованих систем та комп’ютерних мереж державних структур. Фахівці СБУ зафіксували копіювання зловмисниками інформації, зокрема з систем та мереж Міністерства юстиції, фіскальної служби та Державної судової адміністрації України. Комерсанти продавали клієнтам доступ до нелегально створеної бази, видаючи її як зібрану з відкритих джерел.

Такі ж припущення щодо незаконної діяльності YouСontrol висловлював і експерт Реанімаційного Пакету Реформ Олексій Конашевич, який припустив, що згадана компанія, ймовірно, отримувала доступ до інформації незаконним способом, зокрема вдаючись до хабарів.

Чи можна довіряти “доказовій базі”, отриманій незаконним способом із сумнівних джерел — питання риторичне. Проте простий аналіз вказує на можливий російський слід у боротьбі проти альтернативи не лише у Тернополі, а й в Україні загалом.

Запровадження в Україні будь-якої альтернативи російському газу невигідне у першу чергу Російській федерації. Тож не виключено, що інформаційна кампанія проти альтернативи теж є проектом російських спецслужб. Адже вона побудована на неперевіреній інформації від сумнівних компаній, ймовірно, пов’язаних з російськими спецслужбами. При цьому тернопільські ЗМІ використовують або свідомо, або ж “всліпу”.

15 травня цього року СБУ вже викривала “псевдопатріотів”, які насправді працювали на Росію і провокували в Україні хаос. Зрештою, в умовах інформаційної війни — це звичний засіб.

Так само непоодинокими є випадки, коли представників місцевого самоврядування, підприємців псевдоактивісти шантажують оприлюдненням “гучних розслідувань”. Зокрема, вчора на Хмельниччині такі псевдоактивісти вимагали хабар у 10 тисяч доларів.

Джерело: ternopil.te.ua