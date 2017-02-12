Родина бійця з Бучаччини зимує під новою покрівлею завдяки меценатам

11/02/2017 Розмір тексту:

Першу зиму родина Саранчуків, де виховується шестеро дітей, проводить під новою покрівлею.

Будинок сім’ї знаходився у вкрай поганому стані, а коштів на ремонт не було. На допомогу людям відгукнувся народний депутат Микола Люшняк та депутат облради, місцевий підприємець Петро Гадз.

Спільними зусиллями, посадовцям вдалося забезпечити заміну покрівлі у будинку. Необхідні будівельні матеріали та робота спеціалістів обійшлася благодійникам у близько 200 тис. грн. Тепер дах прослужить не один рік, окрім того, перекриття облаштували так, аби в майбутньому будинок можна було розширити ще на дві кімнати.

– Ми дуже задоволені, це вкладені величезні кошти і я сама не змогла би їх знайти взагалі, тим більше, при теперішніх цінах. З тим що було, навіть не можна порівнювати, все зовсім нове. Звичайно, дуже вдячні, – говорить господиня оновленого дому Наталія Саранчук.

Рік і три місяці син пані Наталі, Андрій, провів у зоні АТО: півроку служив під Попасною і ще півроку під Золотим. Ніс службу у складі 17-ї, а пізніше 54-ї танкової бригади, завжди на передових позиціях. Після демобілізації, розповідає мати, йому було нелегко повернутися до нормального життя, проте вже зараз він поїхав на заробітки закордон, аби допомогти своїй великій родині.

– Наше суспільство сьогодні у боргу перед захисниками України, які ціною свого життя і здоров’я стримують лінію фронту. Безумовно, ми у не меншому боргу і перед їх родинами, які на довгий час залишаються без батьків, синів, годувальників, тому наш обов’язок допомагати їх рідним, – переконаний Микола Люшняк.

– Це велика праця і відповідальність – виховувати шістьох дітей та ще й виховувати так, щоб твій син ішов захищати країну, її мирне небо. Таким людям, таким родинам потрібно допомагати, відгукуватися на такі ось критичні проблеми, адже це в наших силах, – говорить Петро Гадз.