Родич мера Тернополя на торф’яних котельнях доробився до новенького “Range Rover”?

24/02/2017 Розмір тексту:

Котельні на альтернативних видах палива, які місцева влада називає порятунком для Тернополя, приносять ще й непогані прибутки їх спонсорам.

Цьому доказ «свіжа» і недешева покупка одного із засновників фірми ТОВ «Тернопільтепло», яка, власне, і виступає інвестором з облаштування альтернативних котелень в Тернополі. Мова йде про Богдана Богдановича Вербового, який, між іншим, ще й є рідним братом дружини міського голови Тернополя Сергія Надала – Олени (у дівоцтві – Вербова Олена Богданівна).

Через Єдиний державний реєстр МВС нам стало відомо, що нещодавно Богдан Вербовий став щасливим власником LAND ROVERа «RANGE ROVER EVOQUE» 2015 року випуску. Придбав цю автівку чоловік (дата реєстрації) 18 січня 2017 року.

Купував Вербовий LAND ROVERа «з голочки», чи все ж вирішив зекономити кілька тисяч та взяти б/у, на жаль, нам не відомо. Хоча навіть не нова, ця машина вартую мінімум (!) один мільйон гривень. Мабуть, родич нашого мера почав непогано заробляти на альтернативних котлах…

Хоча Вербовий найменше доклався до статутного капіталу ТОВ «Тернопільтепло», вклавши у нього 1 млн. грн. Та, вочевидь, і цього достатньо, аби дозволити собі дорогу іномарку. І це при тому, що вище згадане ТОВ існує від серпня 2016 року.

До речі, інших джерел доходу у Вербового офіційно фактично немає. Чоловік, щоправда, є одним із засновників тернопільського ТОВ «СІО», основним видом діяльності якого є «допоміжне обслуговування наземного транспорту». Проте статутний капітал цього ТОВ – мізерний, порівняно з «Тернопільтепло», статутний фонд якого складає 99 млн. 500 тис. грн.

Що ж, судячи з усього вище сказаного, близький родич нашого мера – справжній мільйонер. Цікаво, чи знав Сергій Віталійович про те, що, нахвалюючи будівництво альтернативних котелень в Тернополі, він автоматично «піднімає» бюджет своєї родини?