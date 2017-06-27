Відкликання депутатів від “Свободи”: роботу тервиборчкому нарешті розблокували
Вчора, 26 червня, зібрався кворум Тернопільської міської виборчої комісії та було проведене її засідання.
Про це на своїй сторінці у “Фейсбуці” повідомив депутат облради від “Свободи” Олександр Башта.
Він зазначив, що члени ТВК розглянули порядок денний, який складався з чотирьох питань. Зокрема, що стосуються відкликання трьох депутатів міськради, яких виключили із партії “Свобода” та відповідної фракції у міській раді – Романа Навроцького, Ігоря Турського та Івана Сороколіта.
Рішення, які були прийняті на засіданні, передбачають організацію перевірки отриманих матеріалів на підтримку пропозиції про відкликання депутатів міської ради.
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