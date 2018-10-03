Робота є – нема кому працювати: які вакансії пропонують у Тернополі

03/10/2018 Розмір тексту:

На ринку праці Тернопільщини спостерігається гострий брак фахівців робітничих професій.

Наприклад, як пише інтернет-видання Наш день, у Тернопільському МРЦЗ є пропозиції роботи для 62 кухарів, а на обліку перебуває лише 7 безробітних, які мають таку професію; для 33 електрогазозварників, а запропонувати її можуть лише 3-м безробітним, для 30 швачок – а готові приступити до праці лише 3; на 66 вакансій водіїв претендують всього 12 осіб зі статусом безробітного, а на 33 пропозиції роботи водієм тролейбуса – немає жодного.

Із 10 потрібних роботодавцям пекарів, 10 штукатурів, 10 токарів – є лише по одному претенденту. Про це інформує директор ОЦЗ Василь Олещук.

Також роботодавці пропонують тернополянам роботу електромонтера (30 вакансій), екскаваторника (12), тракториста (12), електрозварника ручного зварювання (11), слюсаря-ремонтника (10), арматурника (10), фрезерувальника (5), проте на обліку в міськрайцентрі зайнятості немає жодного такого фахівця.

Загалом в області найбільший попит на водіїв, у тому числі й тролейбусів, продавців, трактористів, в’язальників схемних джгутів, швачок, кухарів, працівників будівельних професій.