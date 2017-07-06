На Тернопільщині риболовля завершилася трагедією

06/07/2017 0
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Повідомлення про смерть чоловіка надійшло до поліцейських від онука загиблого. 23-річний хлопець виявив дідуся мертвим у ставку.

Як встановили поліцейські, того дня 68-річний житель села Кривче поїхав на ставок, що на околиці села, на риболовлю. Що сталося і чому чоловік опинився у воді – невідомо, адже свідків тих подій немає. Близько обіду онук, розшукуючи дідуся, пішов на водойму і за два метри від берега побачив тіло родича. Причину смерті встановить судмедекспертиза.

Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 115 КК, повідомляють у поліції.

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