На Тернопільщині риболовля завершилася трагедією

06/07/2017 Розмір тексту:

Повідомлення про смерть чоловіка надійшло до поліцейських від онука загиблого. 23-річний хлопець виявив дідуся мертвим у ставку.

Як встановили поліцейські, того дня 68-річний житель села Кривче поїхав на ставок, що на околиці села, на риболовлю. Що сталося і чому чоловік опинився у воді – невідомо, адже свідків тих подій немає. Близько обіду онук, розшукуючи дідуся, пішов на водойму і за два метри від берега побачив тіло родича. Причину смерті встановить судмедекспертиза.

Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 115 КК, повідомляють у поліції.