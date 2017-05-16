Різника з драмтеатру віддадуть під суд

16/05/2017 Розмір тексту:

Святкування Дня закоханих в електроцеху драматичного театру ледь не закінчилося для служителів Мольпени трагедією. Нетверезий представник акторського цеху з ножем накинувся на технічного працівника. Кажуть, через ревнощі.

14 лютого цього року близько опівночі надійшло повідомлення до чергової частини Тернопільського відділу поліції про те, що на вулиці поблизу академічного театру стікає кров’ю молодий чоловік. Його негайно госпіталізували. Як згодом пояснили медики, потерпілому було нанесено чотири проникаючі ножові поранення в обидві кінцівки та шию. За підозрою у вчиненні злочину поліцейські затримали 36-річного жителя обласного центру.

З’ясувалося, напередодні чоловіки розпивали алкогольні напої в електроцехутеатру. Між добряче захмелілими молодими людьми виник конфлікт. Як пояснюють самі учасники інциденту, через неприязні стосунки та ревнощі. 36-річний зловмисник вхопив зі столу розкладний ніж, яким напередодні нарізали закуску, і спочатку став наносити удари жертві по ногах, а тоді встромив лезо у шию.

Дії підозрюваного поліцейські кваліфікували частиною першою статті 121 ККУ- умисне тяжке тілесне ушкодження небезпечне для життя в момент заподіяння. На час досудового розслідування підозрюваному в якості міри запобіжного заходу було обрано тримання під вартою з можливістю внесення застави. Такою можливістю він скористався.

Крапку у цій справі поставить суд, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.