Різдв’яний “подарунок” зі Львова: сміття знов вивезли на Тернопільщину

06/01/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині, неподалік села Беримівці Зборівського району, виявили звалище сміття зі Львова.

Про це повідомляє прес-служба Держекоінспекції у Тернопільській області.

Як повідомляють у відомстві, 4 січня було обстежено земельну ділянку за межами населеного пункту в урочищі “Кар’єр” на території Беримівської сільської ради. Виявлено дві купи твердих побутових відходів загальним об’ємом 334,5 м куб. Площа засміченої ділянки склала 232 м кв. Збитки, завдані навколишньому природному середовищу засміченням, становлять 1744 грн.

За інформацією ДЕІ, у складі побутових відходів виявлено свіжий чек за послуги ресторану швидкого харчування “Кебаб Шеф”, який знаходиться у Львові, та товарно-транспортну накладну, виписану в цьому ж місті.

Відтак, Беримівську сільраду зобов’язано вирішити питання з ліквідації відходів. Аналогічній лист для прийняття рішення надіслано постійно діючій комісії з питань поводження з безхазяйними відходами Тернопільської ОДА.

У зв’язку із тим, що у даному порушенні вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239 ККУ (забруднення або псування земель), матеріали направлено до Зборівського відділення поліції для встановлення винних.