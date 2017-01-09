Волонтери з Чехії привезли тернопільським дітям різдвяні подарунки

09/01/2017 Розмір тексту:

В обласному центрі понад сто дітей отримали Різдвяні подарунки від родин з Чехії. Передали пакунки тернопільській малечі представники благодійного фонду «Карітас». Вони регулярно організовують такі акції напередодні свят.

Акція «Різдвяний подарунок» у Тернополі вже стала традиційною. Цього року у її проведенні взяли участь благодійники з Чехії, міста Оломоуц. Іноземні волонтери самі приїхали привітати дітей з малозабезпечених родин Тернополя.

«Ми намагаємося залучати до проведення благодійних акцій якомога більше країн. З волонтерами Чехії співпрацюємо вже не перший рік. Вдячні їм за подарунки для тернопільських діток. Цього разу іноземні гості самі приїхали відвідати малозабезпечені родини. Подарунки отримали діти учасників АТО, діти з малозабезпечених родин, а також переселенців. Це хороші пакунки з різними потрібними речами. Ми намагалися спрямувати подарунки насамперед для тих діток, які найбільше потребують», – каже директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук.

Представники благодійного фонду «Карітас» закликають долучатися до благодійності і жителів Тернопільщини. Воно можуть передати для сиріт подарунки або іншу гуманітарну допомогу.