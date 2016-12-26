Різдвяні пісні, жива музика, постановки: Тернопіль продовжує святкувати Різдво. ФОТО

26/12/2016 Розмір тексту:

У Тернополі вирішили не чекати закону про відзначення Різдва 25-го грудня. У центрі міста влаштували святкування на три дні. З сімнадцятої до дев’ятнадцятої тернополянам обіцяють мультикультурні розваги.

Учора тисячі жителів краю зібралися святкувати Різдво на Театральному майдані у Тернополі. Сьогодні у центрі міста теж людно. Багатьох приваблює святкова атмосфера. «Взагалі, скільки себе пам’ятаю – ми святкували Різдво 7 січня, так як і більшість українців. Але надаю перевагу святкуванню 25 грудня, це можливість святкувати зі всіма християнами. Особливо хороша нагода нашим українцям об’єднатися, які зараз за кордоном. Мої рідні в Америці святкують Різдво, і ми сьогодні теж святкуємо, це радує. Наповнює особлива атмосфера святкування з усім світом», – каже студентка медичного університету Юлія Терещенко.

Різдвяні пісні, постановки, хореографічні композиції, жива музика, – родзинкою святкування стало спільне виконання колядок жителями Тернополя з представниками інших народів і національностей. «Це велика приємність святкувати разом із моїми студентами-медиками. Дуже важливо, що ми можемо святкувати це Різдво в рік 500-річчя Реформації, адже саме вона відродила справжні християнські цінності, дала світові справжню демократію», – пояснює декан факультету іноземних студентів, професор ТДМУ ім. Івана Горбачевського Петро Сельський.

Святкування Різдва з усім світом – це ще одна можливість задуматись над основним змістом цього свята, наголошує єпископ об’єднання церков ХВЄ у Тернопільській області Віталій Яцюк: «Суть Різдва полягає в тому, що Бог-Отець послав свого Єдиного Сина Ісуса Христа, щоби нас, людей, спасти від гріхів. Для нас, як людей віруючих, дата значення особливого немає. Головне сутність свята. Але очевидно, що 25 число найбільш прийнятне для святкування, тому що спочатку Христос народився, а потім почалася нова ера, а не навпаки».

Святкування Різдва Христового 25-го грудня відбувається з нагоди відзначення 500-річчя Реформації. Відповідний закон підписав Президент України. Завдання – повернути українські церкви до першоджерела.