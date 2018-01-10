Різдвяне диво: у небі над Тернопільщиною з’явилася веселка. ФОТО

10/01/2018 Розмір тексту:

У селі Оришківці Тернопільської області на Різдво у небі з’явилась веселка, передає Depo.Хмельницький.

Відповідне фото на своїй сторінці у ФБ розмістив отець Володомир Стадник. Дописувачі активно коментують та поширюють публікацію.

“Чудово. Боже Благословіння”, – пише Марія Гайчук.

“Воістину небо і земля нині торжествують”, – коментує Іван Стойко.