Різдвяне диво: у небі над Тернопільщиною з’явилася веселка. ФОТО
10/01/2018 0
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У селі Оришківці Тернопільської області на Різдво у небі з’явилась веселка, передає Depo.Хмельницький.
Відповідне фото на своїй сторінці у ФБ розмістив отець Володомир Стадник. Дописувачі активно коментують та поширюють публікацію.
“Чудово. Боже Благословіння”, – пише Марія Гайчук.
“Воістину небо і земля нині торжествують”, – коментує Іван Стойко.
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