Ріка Збруч може загинути – активісти

17/03/2017 Розмір тексту:

Попереджувальну акцію протесту організували представники громадської організації “Скеля” разом з жителями Скали-Подільської і села Бережанка Борщівського району. Вони розібрали незаконно збудовані греблі на річці Збруч. Громадські активісти стверджують, що ці греблі знищують водойму.

Через незаконні греблі і дамби чимало річок Тернопільщини замулені, а деякі водойми поступово висихають.

«Деякі підприємці незаконно перегородили Збруч, таким чином виробляють електроенергію і тим самим нищать водойму. До нас звернулися жителі Скали Подільської та повідомили, про ці незаконні факти. Відтак було виявлено, що через незаконні дамби відбувається процес замулення Збруча, це може стати причиною загибелі річки. Два роки тому була порушена кримінальна справа через незаконне будівництво дамби на річці Збруч. Проте змін немає. Тому громадські активісти вирішили самостійно розібрати дамбу», – каже голова ГО «Скеля» Андрій Об’єщик.

Громадські активісти Тернопільщини готові продовжувати акцію протесту задля порятунку річок.

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