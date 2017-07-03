Рідні вбитої випускниці не вірять, що злочин скоїв підліток, якого затримали правоохоронці

03/07/2017 Розмір тексту:

У прес-службі Тернопільської обласної прокуратури відрапортували, що затримали підозрюваного у вбивстві неповнолітньої дівчини у Вишнівці Збаразького району. Його заарештували на два місяці без права внесення застави.

Затриманим виявився неповнолітній мешканець сусіднього села, кажуть у прокуратурі. Нібито саме він в ніч на 26 червня завдав кілька ударів ножем, в тому числі в груди потерпілої, від чого та померла. Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою, без права внесення застави. Розслідування триває. Йому інкримінують «Умисне вбивство».

Однак родичі загиблої Іринки Мукоїди у це не вірять і бояться, щоб правоохоронці не «повісили» вбивство їхньої дитини на невинну людину, аби закрити справу.

– Нам все пояснили дуже поверхово, тому наша сім’я не вірить, що це скоїв цей 16-річний підліток, – говорить кореспонденту PRESS-ЦЕНТР мати Ірини пані Ольга. – Це незнайомий нам хлопець, наша Ірина його не знала, а щоб вчинити таке жорстоке та зухвале вбивство, має бути мотив, принаймні. Наразі у цій справі залишається дуже багато запитань.

Нагадаємо, 17-річну Ірину Мукоїду, мешканку села Вишнівець Збаразького району, вранці 26 червня знайшли мертвою на дорозі. У дівчини було ножове поранення просто у серце. Напередодні вона з друзями святкувала День молоді, і вже навіть телефонувала мамі, що йде додому. За день до цього у дівчини був випускний у школі. Після похорону Ірини мешканці села навіть перекривали міжнародну трасу, аби змусити правоохоронців об’єктивно розслідувати вбивство випускниці, знайти та покарати злочинця.

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