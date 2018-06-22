Результати ЗНО: лише четверо абітурієнтів з Тернопільщини отримали по 200 балів

22/06/2018 Розмір тексту:

Цьогоріч на Тернопільщині відмінників , які б набрали рекордний результат по 200 балів з трьох предметів немає. Але є ті, хто зміг отримати максимальний бал.

Український центр оцінювання якості освіти 21 червня 2018 року оприлюднив результати ЗНО з історії України, географії, фізики та хімії. За результатами тестування в Тернопільській області найкраще здали іспити чотири учасники і отримали максимальний результат – 200 балів, пише Тернопільська липа. Серед них – троє випускників системи загальної середньої освіти, один – випускник минулих років. Найвищі результати учасники тестування продемонстрували з української мови і літератури (1 учасник), хімії (1 учасник), біології (2 учасники).

Нагадуємо, що з 2 по 11 липня буде проходити додаткова сесія ЗНО для окремих категорій учасників тестування. Інформація про місце і час проведення буде розташована у їхніх персональних кабінетах на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.