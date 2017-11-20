“Результатом я задоволена”, – Підгрушна прокоментувала передсезонні старти у Норвегії

20/11/2017 0
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Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна бере участь у традиційних передсезонних стартах, що відбуваються у норвезькому Шушені.

Першу гонку наша землячка провела 18 листопада. У спринті Олена Підгрушна посіла дев’яте місце, повідомляє “20 хвилин“.

– Гонка відбулася у чудових умовах, організація сподобалась, – поділилась враженнями тернополянка. – Своїм результатом я задоволена, але хочеться стріляти без промахів та бігти ще швидше.

Нагадаємо, що новий біатлонний сезон стартує 26 листопада у шведському Естерсунді. На перший етап Кубка світу у складі збірної України заявлені три представники Тернопілля — Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний.

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