Резонансне вбивство на Тернопільщині: поліція спростовує заяви криміналіста з телебачення

25/10/2017 Розмір тексту:

Поліція області спростовує заяви криміналіста СТБ з приводу вбивства Ірини Мукоїди.

Криміналіст з телеканалу СТБ Наталія Костильова заявила, що підозрюваний Василь Гнатюк стовідсотково не вбивав Ірину Мукоїду. Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Криміналістка каже, що до таких висновків дійшла в результаті незалежного розслідування. А також жінка повідомила, що нібито знає прізвище справжнього вбивці та мотив цього злочину. Проте обласна поліція переконана у протилежному.

Керівник обласного управління Нацполіції Олександр Богомол стверджує, що справа, пов’язана з розслідуванням вбивства Ірини Мукоїди на фінальній стадії.

«Справа з приводу вбивства Ірини Мукоїди з Вишнівця на завершальному етапі розслідування. Результати всіх експертиз ми повідомимо найближчим часом. А щодо заяв, звинувачень поліції, у яких стверджують, що до підозрюваного у вбивстві Василя Гнатюка застосовували побиття, то жодних фактів не було виявлено. Розслідування з цього приводу теж проводилися», – відзначив на начальник ГУ НП в області Олександр Богомол.

Також під час прес-конференції, Олександр Богомол наголосив, що на Тернопільщині зріс рівень злочинності. Загалом від початку 2017 року до головного управління Національної поліції надійшло майже 80 тисяч повідомлень щодо кримінальних правопорушень.

Софія Романська