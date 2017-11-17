Резонансна ДТП на Тарнавського: автомобіль збив школяра. ВІДЕО
У Тернополі автівка збила хлопчика сьогодні близько обіду. Дитина залишилась живою, її стан здоров’я перевіряють лікарі. ДТП трапилась недалеко 11 школи. Наразі поліцейські з’ясовують усі деталі.
Зі слів очевидців, п’ятикласник під час перерви вибіг у магазин. Повертаючись до школи, перебігав дорогу на зелене світло і зіткнувся з автомобілем. Люди обурені, кажуть довго їхали швидка допомога та поліцейські, йдеться в сюжеті TV-4.
– Коли я побачила, що швидким темпом почали бігти діти і батьки, зрозуміла, що щось трапилось. Коли підбігла, дитина лежала притомна, але довго не було швидкої. Батьки зійшлися і вже довго говорили про те, що вже давно її викликали. Більше ніж 7 хвилин дитина лежала на лінії, яка розмежовує праву і ліву полосу дороги, – розказує пані Оксана, яка працює у школі, де навчається потерпілий.
Працівники школи, у якій вчиться хлопчик, розповідають, що давно просять, щоб на цій ділянці дороги поставили лежачого поліцейського. Постраждалий – п’ятикласник Тернопільської одинадцятої школи, що на Тарнавського.
– Ми стільки говорили про це, що нам потрібно для школи лежачих поліцейських. У нас навіть на пішохідному переході зебра не намальована. Хто за цим має дивитися?
Люди розповідають, після ДТП хлопчика забрала швидка допомога. Медики встановили у нього струс головного мозку, про це розповіли вчителька та батьки, які поїхали з хлопчиком у лікарню.
Хто винен у скоєному – невідомо. Наразі поліцейські з’ясовують усі деталі.
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Коментарі (1)
олег17/11/2017
підняти тему монетизації пільги на транспорт.бо навіть якщо зрівняти в великому місті працюючого і непрацюючого пенсіонера,то перший щодня їздить, умовно, на трамваї+трол на роботу і назад.це понад 300грн дотації з бюджету в місяць імайже 4тис в рік людина отримує.а непрацюючий купує в поряд в магазині продукти і один день в тиждень їздить на трол і трамваї.тобто багатшого(працюючого)ми дотуємо в 5раз більше.такого в світі немає.а в селах і райцентрах 1-4дні в місяць пільг проїзд пенсіонерам.тобто декомунізація ще і не починалась на транспорті.потрібно пільгувати людину а не транспорт.повернутись лицем до людини.і пільгувати тільки бідних пенс,до прож рівня,до 1700грн..в мвф доларів нехватає на наші радянські забаганки.