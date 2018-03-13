Ревнивий чоловік встромив товаришеві в груди ножа, яким нарізали закуску

13/03/2018 0
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Кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 ККУ – умисне легке тілесне ушкодження  слідчі Шумського відділення поліції інкримінують  25-річному жителю села Антонівці. Зловмисник підрізав свого товариша, дізнавшись, що в того були стосунки з його дружиною.

До реанімаційного відділення районної лікарні було доправлено 27-річного жителя села Велика Іловиця. У потерпілого медики діагностували різані рани лівої половини грудної клітки.

У  ході з’ясування обставин отримання потерпілим тілесних ушкоджень, було встановлено, що до злочину причетний його товариш. Напередодні чоловіки розпивали алкогольні напої і кривдник дізнався, що в знайомого був зв’язок з його дружиною. Ревнивець вхопив зі столу ніж, яким нарізали закуску, і наніс удари потерпілому в область грудей.

На щастя, порізи не були проникаючими, це і врятувало  чоловікові життя, повідомляють у поліції.

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