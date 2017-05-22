“Ревізор” зробив переполох ще в одному гламурному ресторані Тернополя

22/05/2017 Розмір тексту:

Травневий візит до Тернополя ведучого популярного телевізійного проекту Миколи Тищенка, мабуть, довго пам’ятатимуть власники тернопільських забігайлівок. І, очевидно, що “незлим тихим словом”…

Окрім “Старої піцерії” та “Файного”, “Ревізор” навідався до “мекки” шанувальників вечірнього шансону – ресторану “Оскар”.

Судячи з вражень користувачів соціальних мереж, візит Тищенка залишив мало приємних спогадів для керівництва закладу. Зйомки передачі відбувалися у п’ятницю ввечері, коли в “Оскарі” було найбільше скупчення відвідувачів. Люди в соцмережах жалілися, що візит телевізійників заваджав їм відпочивати. Очевидно, причиною цього стали результати обстеження популярного серед грошовитих тернополян ресторану. Як і в попередніх тернопільських закладах, вердикт прискіпливого ресторатора був невтішним для господарів.

Прем’єру повної версії візиту “Ревізора” в Тернопіль телевізійники обіцяють у вересні.

Фото сайту 0352.ua