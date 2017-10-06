Рецидивісту, який пограбував пенсіонера, дали чотири роки тюрми

06/10/2017 0
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Козівським відділом  Теребовлянської місцевої прокуратури  підтримано обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом  вчинення грабежу, поєднане з насильством,  стосовно особи похилого віку.

Публічним обвинувачем доведено у суді, що раніше судима особа в жовтні 2016 року  з корисливою метою, проникла в житло одинокого пенсіонера одного з сіл Козівського району, і, застосувавши насильство до потерпілого, заволоділа його грошовими заощадженнями.

За принципової позиції прокурора,  грабіжника  визнано винним у скоєнні інкримінованого злочину за ч.3 ст.186 КК України і засуджено до 4 років 3 місяців позбавлення волі, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

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