Рецидивіст з Тернопільщини скоїв кілька злочинів, перебуваючи під домашнім арештом

06/01/2017 Розмір тексту:

Чортківською місцевою прокуратурою надіслано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Чортківського району за фактом вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 185 (Крадіжка, вчинена повторно), ч.2 ст. 186 (відкрите викрадення чужого майна), ст. 395 КК України (Порушення правил адміністративного нагляду).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та має не зняту та не погашену судимість. Окрім того, засуджений вироком Чортківського районного суду від 21.10.2016 року до покарання у виді 3 років позбавлення волі, перебуваючи під домашнім арештом, він вчинив нові умисні майнові злочини : викрав 3 мобільні телефони в розважальному закладі Чорткова та вирвав з рук чортківчанки сумку із застосуванням насильства.

На даний час обвинувачений перебуває під вартою.