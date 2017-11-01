Рецидивіст побив і пограбував 87-річну бабусю, котра його годувала

01/11/2017 Розмір тексту:

Про те, що 87-річну жительку села Соколівка Лановецького району побили та пограбували правоохоронців повідомив сільський голова. Коли поліцейські ж поспілкувалися з самою потерпілою, з’ясувалося, що свого кривдника вона знає.

Зловмисник цієї весни був звільнений з місць позбавлення волі, де відбував покарання за умисні майнові злочини. Оскільки більшість свідомого життя провів за гратами, свого житла не надбав, відтак оселився в Соколівці в старенькій хаті, яка належала вже покійній матері. Непутящого чоловіка пожаліла літня сусідка. То гарячим нагодує, то попросить допомогти по господарству, а натомість дасть кілька гривень. За добро і чуйність бандит віддячив бабусі стусанами і грабежем.

Пенсіонерка розповіла, що того дня сусід приходив двічі. Вранці навідався, аби поснідати. Пообіді знов зайшов перекусити, а наївшись, залишився подрімати. Коли прокинувся, налетів на господарку зі стусанами, вимагаючи гроші. Немічна жертва спочатку віддала нелюду 3 тисячі гривень, але цього йому виявилося мало. Вочевидь, знав, що в сусідки є заощадження, тож насипав стусанів, допоки вона не віддала всі гроші – майже дев’ять тисяч.

Крадені гроші надовго не затрималися в кишені зловмисника. Все окрім двадцяти гривень витратив у Тернополі на відпочинок у сауні та новий одяг. Та життя на широку ногу закінчилося стрімко. Вже через добу після скоєння злочину його затримали.

На даний час підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому інкримінують частину 2 статті 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого.

Потерпілій надано направлення на судово-медичну експертизу, якщо медики виявлять у неї внутрішні травми, її кривдник відповідатиме ще й за нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.