Реорганізація школи мистецтв: що вирішили депутати. ВІДЕО

14/03/2018 Розмір тексту:

Батьки учнів та вчителі Тернопільської школи мистецтв вимагали на сесії облради припинити реорганізацію свого навчального закладу.

Вчора вони перекривали дорогу ппоблизу облдержадміністрації, а потім прийшли з відповідними зверненнями на сесію обласної ради.

Їх вимоги – залишити школу такою, якою вона є на даний час і скасувати попередні рішення робочих груп про реорганізацію.

Детальніше – в сюжеті TV-4.