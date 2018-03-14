Реорганізація школи мистецтв: що вирішили депутати. ВІДЕО

14/03/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Батьки учнів та вчителі Тернопільської школи мистецтв вимагали на сесії облради припинити реорганізацію свого навчального закладу.

Вчора вони перекривали дорогу ппоблизу облдержадміністрації, а потім прийшли з відповідними зверненнями на сесію обласної ради.

Їх вимоги – залишити школу такою, якою вона є на даний час і скасувати попередні рішення робочих груп про реорганізацію.

Детальніше – в сюжеті TV-4.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи даремними були жертви Героїв Небесної сотні?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
7 / 0,415 / 11.4m