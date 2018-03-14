Реорганізація школи мистецтв: що вирішили депутати. ВІДЕО
14/03/2018 0
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Батьки учнів та вчителі Тернопільської школи мистецтв вимагали на сесії облради припинити реорганізацію свого навчального закладу.
Вчора вони перекривали дорогу ппоблизу облдержадміністрації, а потім прийшли з відповідними зверненнями на сесію обласної ради.
Їх вимоги – залишити школу такою, якою вона є на даний час і скасувати попередні рішення робочих груп про реорганізацію.
Детальніше – в сюжеті TV-4.
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