Ремонт сходів біля фонтану “Сльози Гронського” перенесли “до кращих часів”

21/06/2018 Розмір тексту:

Сходи біля фонтану «Сльози Гронського», які перебувають в аварійному стані, ремонтуватимуть пізніше. Раніше цей об’єкт внесли до титульного списку капітального ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою Тернополя, оскільки він потребував термінового ремонту. Та на черговому засіданні виконавчого комітету до документу внесли зміни, вилучивши сходи з переліку.

– Із титульного списку ми забрали сходи біля фонтану «Сльози Гронського», тому що на них було виділено два мільйони, а там дуже багато роботи і необхідно майже 5 мільйонів, – пояснив Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства та екології. – Цей об’єкт досить громіздкий і вирішили поки що не робити його, а перенести до трошки кращих часів, він може почекати. Знімаємо також облаштування пішохідної зони на вулиці Академіка Брюкнера. Отримані кошти розподілимо на інші об’єкти. Так, 1 мільйон 250 тисяч гривень витратимо на капітальний ремонт – заміну покриття ділянок пішохідних доріжок фігурними елементами мощення в парку Шевченка. 151 тисячу гривень додаємо на вулицю Чорновола. Ще 114 тисяч піде на оплату капітального ремонту теплових мереж по вулиці Сагайдачного, який був виконаний минулого року. 900 тисяч гривень також закладаємо на четверту чергу капітального ремонту підпірної стінки на вулиці Миру.

Ольга Трач

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