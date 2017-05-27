Ректора тернопільського училища, який ставив дітей на коліна, поновили на посаді

27/05/2017 Розмір тексту:

Відомий у Тернополі освітянин Андрій Каплун знову став законним керівником Вищого професійного училища ресторанного сервісу та торгівлі. Суд поновив його на посаді і зобов’язав повернути керівнику закладу усі виплати, які були «заморожені» під час його відсторонення від посади.

Таке рішення прийняв Тернопільський міськрайонний суд. Він скасував наказ Міністерства освіти та науки про звільнення Андрія Каплуна. Ухвалою передбачено стягнути з навчального закладу середній заробіток за час вимушеного прогулу в сумі 120123,99 грн, повідомляє Репортер.

Одіозний директор тернопільського училища Андрій Каплун став відомим на всю країну після оприлюднення відео з студентської лінійки, на якій він ставить вихованців закладу на коліна перед іншими учнями та вимагає попросити вибачення. Сам керівник закладу нічого поганого у цьому не бачить. Мовляв, це його власні методи виховання і вони є дієвими.

Однак міністерство освіти, як зрештою і частина громадськості, іншої думки. Після інциденту в закладі працювала спеціальна комісія, яка виявила ряд порушень. Тож Андрія Каплуна звільнили із займаної посади. Попри це, він залишився працювати в училищі, але вже не на посаді директора, а у статусі викладача. У той же час Андрій Каплун оскаржив своє звільнення.