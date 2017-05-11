Ректор ТНТУ задекларував дві квартири

11/05/2017 Розмір тексту:

Ректор Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя Петро Ясній задекларував дві квартири та частку акцій у ВАТ «Надзбруччя».

Як вказано у його декларації про доходи за 2016 рік, він є співвласником двох квартир у Тернополі площею 80,3 кв. м та 104,5 кв. м. У його власності також перебуває гараж у Тернополі площею 41,6 кв. м., пише Галас.

Дружина ректора, крім того, що також є співвласницею згаданих квартир, володіє ще й земельною ділянкою площею 600 кв. м в Івачеві Долішньому Тернопільського району.

Їздить ректор технічного університету на автівці «Honda Civic 1.8» 2008 року випуску. Задекларував він також причіп легковий – В, модель ММЗ 81021.

У 2008 році Петро Ясній став власником частини акцій у ВАТ «Надзбруччя».

За 2016 рік доходи сім’ї Ясній склали 602 тис. 132 грн., з яких 371 тис. 279 грн. – зарплата ректора, 596 грн. – його гонорар та 91 тис. 358 грн. – його пенсія, 25 тисяч гривень – дохід від відчуження рухомого майна, 113 тис. 899 грн. – зарплата дружини, яка працює викладачем у Тернопільському медуніверситеті.

Щодо грошових активів, то у сім’ї Ясній їх понад 200 тисяч гривень. Частину коштів вони тримають на рахунках у банку. Так, у Петра Яснія є 2 тис. доларів та 58 тис. 818 грн. у банку. У його дружини на рахунку в банку перебуває 10 тис. 104 грн. Що стосується готівкових коштів, то ректор задекларував 3 тисячі доларів та 38 тисяч гривень.