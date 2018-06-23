Рекорд, купальська містерія і “Плач Єремії”: Теребовля запрошує на дні міста
6,7 та 8-го липня 2018 року Теребовля святкуватиме свій «920+1» День народження. У ці дні наше місто готує жителям об’єднаної громади та усім своїм гостям цілий перелік заходів, зокрема:
6 липня:
– Художня виставка “Теребовля: рідні обрії” – презентація результатів дитячого пленеру Марії Ворончак (парк Шевченка)
– “Теребовлі 920+1” – гумор-шоу від “Трембовлянського формату” (Центр КіД м.Теребовля) *
– Кіно під відкритим небом від Княжої Книгозбірні (парк Шевченка)
7 липня (у Молодіжному парку):
З 18.00 – Ярмаркове містечко “На березі Гнізни”: народні майстри, музики, частування
– Ідемо на рекорд! Вперше У Теребовлі – НАЙБІЛЬШИЙ Трипільський символ, сплетений з купальського зілля
– Конкурси, ігри, забави від Центрів КіД Теребовлянської громади
– Вистава-містерія “Чари купальської ночі”
– Танцювальний вечір з живою музикою
8 липня (міський стадіон «Колос»):
– Концерт гурту “Плач Єремії” у Теребовлі з нагоди Дня міста + драйвові молоді хлопці з гуртів “Wszystko” та “Медовий полин” – на розігріві *
Запрошуємо розділити святковий настрій разом з нами!
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