Рейтинг впливових осіб Тернопільщини. Третій квартал ‘2017

12/10/2017 Розмір тексту:

“За Збручем” продовжує невдячну справу обсервування впливів на Тернопільщині. На перший погляд, за три літніх місяці нічого особливого не сталося, однак деякі події дещо змінили звичні уявлення про табелі про ранги.

1 (-). Чернявський Саймон, управляючий партнер агрохолдингу “Мрія”

Після тривалої перерви повернувся на вершину нашого рейтингу. Причина високої позиції банальна – чудодійні властивості вирішувати справи на Тернопільшині. Топ-менеджер добре знайомий з моделями роботи на Донеччині і, очевидно, вміло зпстосовує їх на західній Україні. Маючи в розпорядженні охоронні структури з батьківщини всесильного глави МВС, переграє у “боротьбі за врожай та активи” осіб, яким колишні власники “відписали” частину активів. Для розуміння, що є предметом боротьби, зазначимо, що річний дохід з 1 га оброблюваної ріллі складає в середньому $250-300.

Опоненти кажуть, що запорукою успіху структур Чернявського є також незрозуміла лояльність колишньої міліцейської вертикалі та виконавчо-реєстраційних служб. Ще один важливий нюанс – вакуум в оцінці подій з боку влади і політиків. Останні піаряться на всьому, але тему “Мрії” не зачіпають. Єдиним, хто пробував зробити політику на цій історії, був Олег Барна. Але щось затихло…

2-3 (2-1). Барна Степан, голова Тернопільської ОДА та Заставний Роман, народний депутат

У той час, коли в Києві тривають складні переговори про об’єднання БПП і Народного фронту, у Тернополі бенефіціарам двох структур немає чого ділити. Вони і так разом. Давно. Можуть спокійно готуватися до майбутньої президентської кампанії та за товариським столом розділити між собою два вільних округи.

Весняна “пожежа” в обласній раді успішно погашена. Барна спільно з Овчаруком знайшли кадрові та бюджетні рішення, щоб вибити грунт з-під ніг так званої демопозиції.

Також міцні позиції тандему у міській раді. З фракцією БПП дружити хочуть всі. Навіть гордий і хазяйновитий Надал.

Причина “любові” – багатомільйонні транші з держбюджету. Заради цього Заставний, схоже, забув давні образи і допомагає місту отримати кошти. Йдеться, і про будівництво водної арени, і ремонт дамби та можливе переселення архіву з приміщень катедри. Не виключено, що у такий спосіб Заставний хоче застовбити за собою міський округ.

4 (3). Надал Сергій, міський голова Тернополя

Для Надала третій квартал видався непростим. Під час відпочинку загинув один з побратимів мера по “Свободі” – Володимир Стаюра. Він був опорою Надала у багатьох політичних процесах, в тому числі – очищення фракції від зрадників. Замінити Стаюру реально немає ким. Міг би з цим завданням впоратися віце-мер Бицюра, однак він занадто академічний та кабінетний для цих баталій.

Також не сиділи дарма “друзі” Надала з вищих позицій рейтингу, які продовжували вміло розхитувати “човен” під мером. Однак Надал, як завжди буває в таких ситуаціях, впевнено пройшов підводні рифи. За літо в місті знову дуже багато зроблено. І це – запорука високого рейтингу та міцних позицій міського голови Тернополя.

5 (4). Семенюк Василій, архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський, УГКЦ

Цьогоріч на Всеукраїнську прощу у Зарваницю завітала фактично друга особа після папи Франциска в управлінні церквами східного обряду – префект Конрегації Східних церков кардинал Сангрі. Той факт, що через нього і саме владика Василій передав запрошення Главі церкви відвідати Україну, свідчить про сильні позиції нашого митрополита в церковній ієрархії. Підтвердженням цього стало обрання у вересні одним з п’яти постійних членів Синоду УГКЦ єпископа-помічника Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Теодора (Мартинюка), церковною кар’єрою якого опікується Семенюк.

6-7 (6-). Ханін Юрій, директор товариства “Техно-буд-центр”, Ярмоленко Олександр, “Авакс-проф”

“Акули” бізнесу на державних підрядах. За останні роки ці дві структури стали лідерами з отримання підрядів на виконання робіт за кошти державного бюджету. Порядок сум – сотні мільйонів гривень. Це свідчить про хороші зв’язки на поверхах влади, причому необов’язково в Тернополі.

Наразі важко судити, чи ці люди, які є підписантами у своїх структурах, є реальними бенефіціарами дуже солідного бізнесу.

“Техно-буд-центр” більше спеціалізується на ремонті та обслуговуванні доріг. Фірма кілька років постійно виграє кільсотмільйонний тендер на утримання доріг в області. Активно ремонтує головні автошляхи області та міста – львівська та кременецька траса, дамба у Тернополі. Якість? Збоку здається, що львівський бік дороги Львів-Тернопіль, який робили одесити, виглядає краще.

Структура Ярмоленка більш широкопрофільна. “Авакс-проф”, крім дорожніх робіт, перемагає у “найжирніших” тендерах на освоєння коштів ДФРР, які проводить управління капбудівництва Тернопільської ОДА. Також чимало об’єктів фірма робить у місті. Незважаючи на величезні об’єми робіт, офіційний дохід пана Ярмоленка, як вдалося дізнатися з офіційних джерел, дуже скромний.

8 (8). Чайківський Іван, гендиректор агрокорпорації “Агропродсервіс”

У той час як мешканці владних кабінетів шукають віртуальних іноземних інвесторів, Чайківський на власному прикладі показує, що найкращий інвестор – місцевий. “Агропродсервіс” постійно створює нові виробничі потужності та робочі місця. Схоже, цей процес у Чайківського невпинний. Його бізнес демонструє найвищі темпи розвитку.

Крім того, підприємець розвиває профільний політичний актив – Аграрну партію та власний медіахолдинг. “Аграрії” найближчим часом можуть потіснити БПП і “Батьківщину” з “насиджених” місць у сільському поясі Тернопільщини.

9 (7). Гуда Ігор, гендиректор “Креатор-буду”

Лідер будівельного бізнесу у Тернополі та центр притягання місцевої політичної еліти. У той час, коли чимало колег по цеху потерпають від депутатської “перебірливості, вміло “вирулює” найскладніші питання.

Кажуть, що заможного підприємця хочуть бачити у своїх рядах майже всі ключові політичні гравці регіону. Однак Гуда підкреслено стоїть осторонь від політики, а публічну активність спрямовує на благодійні проекти.

10 (-). Апостол Михайло, радник міністра внутрішніх справ Авакова

Поки екс-нардеп у соцмережах розважає публіку світлинами з садово-городніх робіт на власному обійсті, зростає його непублічний авторитет. Пов’язано це з двома обставинами. Перша – посилення ролі та впливу у державі Арсена Авакова, якого справедливо вважають другою за впливовістю особою в державі. Друга – висунення конспірологічної версії про те, що Апостол причетний до просування на найвищі посади теперішньої верхівки тернопільської поліції. Зважаючи на те, що нашим поліціянтам з різних скандалів вдається “вийти сухими з води”, версія про широкі “плечі” радника міністра має право на існування.

Примітка: У дужках – місце у попередньому рейтингу.

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