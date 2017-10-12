Рейтинг впливових осіб Тернопільщини. Третій квартал ‘2017
“За Збручем” продовжує невдячну справу обсервування впливів на Тернопільщині. На перший погляд, за три літніх місяці нічого особливого не сталося, однак деякі події дещо змінили звичні уявлення про табелі про ранги.
1 (-). Чернявський Саймон, управляючий партнер агрохолдингу “Мрія”
Після тривалої перерви повернувся на вершину нашого рейтингу. Причина високої позиції банальна – чудодійні властивості вирішувати справи на Тернопільшині. Топ-менеджер добре знайомий з моделями роботи на Донеччині і, очевидно, вміло зпстосовує їх на західній Україні. Маючи в розпорядженні охоронні структури з батьківщини всесильного глави МВС, переграє у “боротьбі за врожай та активи” осіб, яким колишні власники “відписали” частину активів. Для розуміння, що є предметом боротьби, зазначимо, що річний дохід з 1 га оброблюваної ріллі складає в середньому $250-300.
Опоненти кажуть, що запорукою успіху структур Чернявського є також незрозуміла лояльність колишньої міліцейської вертикалі та виконавчо-реєстраційних служб. Ще один важливий нюанс – вакуум в оцінці подій з боку влади і політиків. Останні піаряться на всьому, але тему “Мрії” не зачіпають. Єдиним, хто пробував зробити політику на цій історії, був Олег Барна. Але щось затихло…
2-3 (2-1). Барна Степан, голова Тернопільської ОДА та Заставний Роман, народний депутат
У той час, коли в Києві тривають складні переговори про об’єднання БПП і Народного фронту, у Тернополі бенефіціарам двох структур немає чого ділити. Вони і так разом. Давно. Можуть спокійно готуватися до майбутньої президентської кампанії та за товариським столом розділити між собою два вільних округи.
Весняна “пожежа” в обласній раді успішно погашена. Барна спільно з Овчаруком знайшли кадрові та бюджетні рішення, щоб вибити грунт з-під ніг так званої демопозиції.
Також міцні позиції тандему у міській раді. З фракцією БПП дружити хочуть всі. Навіть гордий і хазяйновитий Надал.
Причина “любові” – багатомільйонні транші з держбюджету. Заради цього Заставний, схоже, забув давні образи і допомагає місту отримати кошти. Йдеться, і про будівництво водної арени, і ремонт дамби та можливе переселення архіву з приміщень катедри. Не виключено, що у такий спосіб Заставний хоче застовбити за собою міський округ.
4 (3). Надал Сергій, міський голова Тернополя
Для Надала третій квартал видався непростим. Під час відпочинку загинув один з побратимів мера по “Свободі” – Володимир Стаюра. Він був опорою Надала у багатьох політичних процесах, в тому числі – очищення фракції від зрадників. Замінити Стаюру реально немає ким. Міг би з цим завданням впоратися віце-мер Бицюра, однак він занадто академічний та кабінетний для цих баталій.
Також не сиділи дарма “друзі” Надала з вищих позицій рейтингу, які продовжували вміло розхитувати “човен” під мером. Однак Надал, як завжди буває в таких ситуаціях, впевнено пройшов підводні рифи. За літо в місті знову дуже багато зроблено. І це – запорука високого рейтингу та міцних позицій міського голови Тернополя.
5 (4). Семенюк Василій, архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський, УГКЦ
Цьогоріч на Всеукраїнську прощу у Зарваницю завітала фактично друга особа після папи Франциска в управлінні церквами східного обряду – префект Конрегації Східних церков кардинал Сангрі. Той факт, що через нього і саме владика Василій передав запрошення Главі церкви відвідати Україну, свідчить про сильні позиції нашого митрополита в церковній ієрархії. Підтвердженням цього стало обрання у вересні одним з п’яти постійних членів Синоду УГКЦ єпископа-помічника Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Теодора (Мартинюка), церковною кар’єрою якого опікується Семенюк.
6-7 (6-). Ханін Юрій, директор товариства “Техно-буд-центр”, Ярмоленко Олександр, “Авакс-проф”
“Акули” бізнесу на державних підрядах. За останні роки ці дві структури стали лідерами з отримання підрядів на виконання робіт за кошти державного бюджету. Порядок сум – сотні мільйонів гривень. Це свідчить про хороші зв’язки на поверхах влади, причому необов’язково в Тернополі.
Наразі важко судити, чи ці люди, які є підписантами у своїх структурах, є реальними бенефіціарами дуже солідного бізнесу.
“Техно-буд-центр” більше спеціалізується на ремонті та обслуговуванні доріг. Фірма кілька років постійно виграє кільсотмільйонний тендер на утримання доріг в області. Активно ремонтує головні автошляхи області та міста – львівська та кременецька траса, дамба у Тернополі. Якість? Збоку здається, що львівський бік дороги Львів-Тернопіль, який робили одесити, виглядає краще.
Структура Ярмоленка більш широкопрофільна. “Авакс-проф”, крім дорожніх робіт, перемагає у “найжирніших” тендерах на освоєння коштів ДФРР, які проводить управління капбудівництва Тернопільської ОДА. Також чимало об’єктів фірма робить у місті. Незважаючи на величезні об’єми робіт, офіційний дохід пана Ярмоленка, як вдалося дізнатися з офіційних джерел, дуже скромний.
8 (8). Чайківський Іван, гендиректор агрокорпорації “Агропродсервіс”
У той час як мешканці владних кабінетів шукають віртуальних іноземних інвесторів, Чайківський на власному прикладі показує, що найкращий інвестор – місцевий. “Агропродсервіс” постійно створює нові виробничі потужності та робочі місця. Схоже, цей процес у Чайківського невпинний. Його бізнес демонструє найвищі темпи розвитку.
Крім того, підприємець розвиває профільний політичний актив – Аграрну партію та власний медіахолдинг. “Аграрії” найближчим часом можуть потіснити БПП і “Батьківщину” з “насиджених” місць у сільському поясі Тернопільщини.
9 (7). Гуда Ігор, гендиректор “Креатор-буду”
Лідер будівельного бізнесу у Тернополі та центр притягання місцевої політичної еліти. У той час, коли чимало колег по цеху потерпають від депутатської “перебірливості, вміло “вирулює” найскладніші питання.
Кажуть, що заможного підприємця хочуть бачити у своїх рядах майже всі ключові політичні гравці регіону. Однак Гуда підкреслено стоїть осторонь від політики, а публічну активність спрямовує на благодійні проекти.
10 (-). Апостол Михайло, радник міністра внутрішніх справ Авакова
Поки екс-нардеп у соцмережах розважає публіку світлинами з садово-городніх робіт на власному обійсті, зростає його непублічний авторитет. Пов’язано це з двома обставинами. Перша – посилення ролі та впливу у державі Арсена Авакова, якого справедливо вважають другою за впливовістю особою в державі. Друга – висунення конспірологічної версії про те, що Апостол причетний до просування на найвищі посади теперішньої верхівки тернопільської поліції. Зважаючи на те, що нашим поліціянтам з різних скандалів вдається “вийти сухими з води”, версія про широкі “плечі” радника міністра має право на існування.
Примітка: У дужках – місце у попередньому рейтингу.
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