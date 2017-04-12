Рейтинг впливових осіб Тернопільщини. Перший квартал’2017

12/04/2017 Розмір тексту:

“За Збручем” за традицією продовжує обсервувати впливи та тенденції в місцевій еліті. Цього разу в центрі нашого дослідження – підсумки першого кварталу. Зауважимо, що наше рейтингування як ніколи умовне. На початку року країна, а Тернопільщина – не виняток, знемагає від вірусу внутрішнього бандитизму та зростання злочинності. Якщо влада не вживе ефективних заходів, то на першій позиції нашого рейтингу може з’явитися чоловік у балаклаві зі зброєю в руках. На жаль, це не тільки пересторога, а й сумна реальність.

1. (2-3). Заставний Роман, народний депутат України, “Народний фронт”

Якщо ще два роки не буде позапланових виборів, то роки президентства Порошенка, безумовно, стануть піком його діяльності на політичному поприщі. Не будучи членом команди Президента, Заставний, завдяки політичному партнерству із Степаном Барною, є фактичним лідером місцевого істеблішменту. Екс-мер прекрасно розуміє, що так буде не завжди, і користає з теперішньої ситуації. До 2019 року має всі шанси завершити формування першої на Тернопільщині місцевої фінансово-політичної групи.

2. (4). Надал Сергій, міський голова Тернополя, “Свобода”

Початок року присвятив вирішенню ключового для власного майбутнього питання – відновлення контролю над більшістю в міськраді. Більшою мірою це вдалося. Повернуто контроль над фракцією “Свободи”, почався процес партійної люстрації організаторів внутрішнього заколоту, нарешті прийнято Генплан. Щоправда, Надал поки що не господар сесійної зали, а лише вмілий диригент. За останній рік депутати, незалежно від партійної приналежності , відчули “зиск і смак” свого статусу і не дуже прагнуть працювати під чиюсь дудку.

3. (1). Семенюк Василій, митрополит, архієпарх Тернопільсько-Зборівський

На фоні розчарування постмайданними елітами та війною росте довіра до церкви – як єдиного суспільного інституту, який пропагує вічні істини та цінності. Наскільки люди потребують віри та надії показали довжелезні черги до образу Нерукотворного Спаса, який привезли з Ватикану. До речі, ця подія – ще одна цеглина в утвердженні високого авторитету Тернопільсько-Зборівської архієпархії.

4. (2-3). Барна Степан, голова Тернопільської облдержадміністрації

Владну ідилію намісника Порошенка на початку року перервали дві події – скандал довкола освоєння коштів держфонду регіонального розвитку та втрата контролю у здавалося ручній обласній раді. Але якщо близькому до Барни начальнику управління капітального будівництва Віктору Кузяку до передряг з правоохоронцями не звикати, то кількаразова зрада “прирученої” коаліції боляче вдарила по амбіціях очільника області. За неповний місяць колишні партнери Барни з “Батьківщини” і “Самопомочі” проголосували весь опозиційний порядок денний: від підтримки блокади до перевиборів Порошенка і Верховної Ради. За це Барна вперше отримав серйозний “нагоняй” від Порошенка і, кажуть, задумався, що буде, коли закінчиться каденція Порошенка. Шлях у крісло спікера облради майже відрізаний, тому час приглядатися для консульської роботи в сусідніх країнах. Не випадково очільник області зачащає на форуми до Польщі.

5. (6). Гуда Ігор, підприємець, директор “Креатор-буд”

Спростовує стереотип, що багата людина багатіє для себе. Рівень меценатських проектів успішного підприємця вражає. Для скупої на такі проекти Тернопільщини це безумовно новий рівень та стандарт. Як завжди буває у подібних випадках, не обходиться без заздрісників та лиходіїв. Але той поступ, з яким молодий підприємець розвиває свої будівельні проекти, говорить про неабиякий потенціал. В тому числі – політичний.

6. (10). Деревляний Василь, перший заступник голови Тернопільської обласної ради, “Батьківщина”

Показав себе справжнім політиком. Після того, як партнери по коаліції з БПП почали його раз за разом кидати по дрібних господарських питаннях, розвернув ситуацію в протилежний бік. Саме Деревляний був двигуном, який привів приручену владою облраду в опозиційне русло. Разом з тим, як показує ситуація з міськими депутатами, поступово втрачає вплив на роками очолювану партійну організацію. У політичних кулуарах розповідають, що незважаючи на політичне пробудження, старої довіри Юлії Тимошенко йому вже не повернути.

7. (-). Ханін Юрій, керівник “Техно-буд-центр”

Пройшов шлях від найманого менеджера до одного з таємничих бенефіціарів структури, яка спеціалізується на дорожніх роботах. Масштаби виграних ТБЦ тендерів на ремонт та обслуговування доріг вражають. Причому комерційна структура освоює мільярди не в одній Тернопільській області. Об’єми коштів, якими оперує фірма, дозволяють постійно поповнювати парк техніки та розширювати площі робіт. І що не менш важливо: закривати проблеми, які виникають з різними структурами у ході освоєння багатомільйонних траншів та отримувати нові.

9. (8). Чайківський Іван, гендиректор корпорації “Агропродсервіс”

Продовжує реалізовувати нові проекти в аграрній сфері. На відміну від агрохолдингу “Мрія”, який дуже нагадує транснаціональні корпорації, метою яких є вивезти дешеву сировину з країни, “Агропродсервіс” розвиває власне переробне господарство. Відродження Тернопільського м’ясокомбінату яскраво демонструє цю стратегію. Це означає, що фермер думає про майбутнє країни, в якій провадить бізнес. Разом з тим Чайківський активно працює з місцевими елітами, частина яких вбачає у ньому одного з неформальних лідерів області.

10. (-). Пастух Тарас, народний депутат України, “Самопоміч”



На відміну від більшості учасників місцевого політичного шапіто, грає “в довгу”. Один з головних промоторів блокади торгівлі з окупованими територіями, який потрапив у “чорний список” Порошенка. Завдяки Пастуху, Соболєву та Семенченку “Самопоміч” врятувалася від обвалу рейтингу у зв’язку із сміттєвими проблемами Садового. Відтак, Пастух може сміливо дивитися в політичне майбутнє, в тому числі за межами “Самопомочі”.

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