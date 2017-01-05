Рейтинг впливових осіб Тернопільщини. Четвертий квартал’2016

05/01/2017 Розмір тексту:

За традицією “За Збручем” підводить підсумки стосунків в місцевому істеблішменті за рік, що минув. 2016 рік на Тернопільщині став роком тихої та повзучої контреволюції, яку більш помірковані фахівці назвуть відтворенням Системи. У перший післявиборчий рік нові і старі місцеві еліти незалежно від кольору партійного прапора мало переймалися виконанням гасел, з якими йшли на вибори. Головним трендом та мотиваційним чинником так званої еліти стала боротьба за звичне місце “під сонцем”. Часи міняються, а рефлекси залишаються.

1(3). Семенюк Василій, митрополит УГКЦ

Було б несправедливо, якби на вершині рейтингу впливовості опинився можновладець. У третій постреволюційний рік Україна входить на фоні глибокого розчарування суспільства усіма без винятку політичними діячами та посадовцями. Тому присутність митрополита УГКЦ на чолі нашого рейтингу – це констатація впливу Церкви на суспільні процеси.

Зрештою, у митрополита Василія є чому повчитись навіть найзатятішим цинікам з владних поверхів. У калейдоскопі облич та прізвищ можновладців, які займали найвищі посади в місті та області, Семенюк знаходив слушні нагоди для розбудови вічного. З легкої руки та дипломатичної запопадливості митрополита поставали нові храми, розростався духовний центр у Зарваниці. Для Семенюка це важливіше за форму спілкування з можновладцями та їхню політичну приналежність.

2-3(1,2) Барна Степан, голова Тернопільської ОДА, Заставний Роман, народний депутат, НФ

Як би не хотіли цього визнавати наші фігуранти, але їхній тандем має ознаки сіамських близнюків.

Барна-політик та Заставний-підприємець вдало доповнюють один одного у теперішніх іпостасях намісника Порошенка та нардепа від партії Яценюка. І не вірте тим, хто закидає про нібито різність інтересів. Там, де проявляє принциповість Барна – виявляє прагматизм Заставний. Там, де “зарубався” екс-мер, поблажливим стає очільник області. Ситуативна гра в доброго і поганого поліцейського дозволяє обом тримати в тонусі підлеглих та сателітів, а відтак розширює діапазон впливу. У 2016 році спільними зусиллями їм вдалося розхитати човен під здавалося непотоплюваним Надалом. Відтепер “база”, як полюбляють називати у певних колах тандем БАрни- ЗАставного, має свій інтерес у міській раді, замінено на більш лояльного прокурора, зроблено ряд важливих призначень у жирних відомствах, ведеться кадровий відбір у конкуруючих партіях, успішно освоюються багатомільйонні транші з ДФРР. Впевненості тандему додають близькі стосунки очільника області з оточенням Порошенка. На спробу похитнути віру у безальтернативність Барни, яка нібито виникла після візиту Гройсмана, “база” відповіла візитом Порошенка. Усього через тиждень. Сильно, правда?

4(5). Надал Сергій, міський голова Тернополя, ВО Свобода

2016 рік був непростим для градоначальника Тернополя. Здобувши однотурову перемогу, Надал повірив у свою безгрішність. Про свої амбіції брати участь у “розпилі” владного пирога заявила група однопартійців, яка разом з “Самопоміччю” та БПП назбирала власну більшість, та почала відтісняти “господаря” міста від потоків, які надає безроздільна влада. Крім соратників, слабкістю Надала скористалися недавні союзники з БПП, яким мер віддав посади секретаря та віце-мера. Очевидно, не без підказки “бази”, фракція взяла участь, а може й підігріла путч незадоволених тягнибоківців. У підсумку, другу половину року Надал потратив на відновлення статус-кво та гасіння внутрішніх пожеж. Не виключено, що через це Надал змушений задумуватися про нові вибори та перезагрузку усього депутатського корпусу. Але й у цьому без домовленостей з мешканцями будинку на Грушевського йому не обійтися.

5(-). Перч В’ячеслав, прокурор Тернопільської області

Заслання в Тернопіль досвідчений знавець прокурорського ремесла обертає на свою користь. Після серії скандалів, якими супроводжувалася робота попередників, відомство на Листопадовій знову запрацювало злагоджено і без надриву. За короткий термін Перчу вдалося продемонструвати певну ефективність. Прокурор-процесуаліст поступово розвіює міф, що всі резонансні справи у Тернополі “губляться” в судах. Показовий вирок у справі екс-депутата з партії Тягнибока багато про що говорить.

6(-). Гуда Ігор, директор будівельної фірми “Креатор-буд”

Підприємець, чий бізнес у Тернополі найбільш динамічно розвивається, став важковаговиком, з яким рахуються незалежно від політичних уподобань. Навіть у надзвичайно “штормовий” для місцевого бізнесу клімат у міськраді питання “Креатор-буду” проходять без скрипу, чого не скажеш про колись потужний “Тернопільбуд” Василя Лила.

До теперішнього статусу Ігор Гуда прямував впродовж останніх років. Кілька вдалих проектів та стиль ведення бізнесу зробили його незаперечним лідером будівельного ринку у Тернополі. Крім того, фірма зайшла на львівський ринок забудови та освоює інші напрямки.

7(-). Чернявський Саймон, гендиректор агрохолдингу “Мрія”

2016 рік перервав, здавалося, вічну скуку колишнього топ-менеджера Ахметова, для якого після золотих років на Донбасі тернопільські реалії стали дешевою оазою. У 2016 році спокій Чернявського порушили уламки колишньої імперії Гути. У хаосі зміни менеджменту вони зуміли зберегти під своїм контролем ряд стратегічних об’єктів, за які у цьому році виникла юридична тяганина. І не тільки. У Хоросткові на території АТП виникли сутички. Хто правий – не беремося судити. Однак відповідь ради кредиторів, чиї інтереси представляє пан Саймон шокувала навіть досвідчених авантюристів. Юристи кредиторів підготували позов до агрохолдингу, який зараз перебуває під їхнім контролем, про визнання зобов’язань на 15 мільярдів гривень. Це три бюджети Тернопільської області. Важко прогнозувати, що потягне за собою, рішення провінційного тернопільського судді Шумського у цій справі. Навіть за оптимістичним сценарієм майна на таку суму у “Мрії” близько немає. Хіба що будуть розраховуватися перед іноземцями правами оренди на людські землі?

8(10). Чайківський Іван, гендиректор “Агропродсервісу”, Аграрна партія

На відміну від попереднього номінанта, доморощений фермер розбудовує свою аграрну вотчину крок за кроком. У 2016 році Чайківський змусив усіх згадати про призабутий бренд Тернопільського м’ясокомбінату. Підприємець, придбавши занедбаний актив, зумів дати підприємству нове дихання і претендує на домінування на дуже конкурентному ринку. З місцевих фермерів Чайківський найбільш іноваційний, що дозволяє йому сміливо дивитися у майбутнє. Серйозний мінус підприємця – напружені стосунки з керівництвом області. Кажуть, що причиною цього є політичні амбіції аграрія. У Барни бачать у ньому потенційного конкурента на посаду і “допомагають” як можуть. На початку року Чайківський був змушений згортати дороговартісний репродуктор у Ланівцях через організовані екологічні протести місцевих активістів.

9(7). Турський Ігор, голова бюджетної комісії міськради, ВО “Свобода”

Головний порушник владної ідилії Сергія Надала. Не отримавши підтвердження посади секретаря міськради досі, малопомітний тягнибоківець влаштував меру партійну вендетту. Разом з досвідченими міськдепами Навроцьким та Сороколітом розвернув фракцію “Свободи” у протилежний до мера бік. Коаліція-химера з трьох найбільших у міськраді фракцій ледве не зробила з Надала “англійську королеву”. Лише втручання Тягнибока зупинило наступ коаліції на владні повноваження мера. Завдяки цьому у стосунках між мером і заколотниками напередодні Нового року було зафіксоване тимчасове перемир’я. Чи надовго?

10(9). Деревляний Василь, перший заступник голови обласної ради, Батьківщина

Якщо в 2015 році незмінний керманич тернопільського БЮТу повернувся з політичного небуття, то в 2016 році Деревляний показав, що за роки перебування в Києві дечого навчився. Він виявився не таким “деревляним”, як його прізвище. На фоні багатьох посередностей тимошенківець вигідно вирізняється в обласному парламенті. Ще до пришестя в облраду наглядача від Барни в особі Бабійчука Деревляному вдалося прилаштувати на посади чимало довірених осіб та розвинути тему аеропорту. Це дозволяє йому тримати руку на пульсі подій в облраді, а відтак бути потрібним старшим партнерам з БПП. Власне, близькість Деревляного до президентської вертикалі на Тернопільщині є його великим мінусом в очах Юлії Тимошенко. Лідерка опозиції останнім часом охолола до незамінного соратника. Це може стати для Деревляного проблемою у майбутньому.

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