Регулярну допомогу власною продукцією надає підприємство Петра Гадза Бучацькій лікарні

30/09/2017 0
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Цього тижня відбулася уже традиційна передача продуктів від ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Бучацькій центральній районній комунальній лікарні.

Як розповів головний лікар медзакладу Олег Щиголь, упродовж декількох років вони систематично отримують допомогу у вигляді соціального пакету продукції.

– «Бучачагрохлібпром» регулярно забезпечує лікарню різними видами круп, борошном, цукром та олією. Через недофінансування ми змушені вертатися до підприємців за допомогою і Петро Гадз у цьому питанні нам ніколи не відмовляє, – розповідає Олег Щиголь.

– Ми передали лікарні близько тонни різних продуктів. Список формується, так би мовити, на вимогу самого закладу, тобто те, що їм найбільше потрібно. Крупи, борошно та інше – все нашого виробництва і високої якості, – зазначив комерційний директор ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Іван Откидач.

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