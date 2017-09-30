Регулярну допомогу власною продукцією надає підприємство Петра Гадза Бучацькій лікарні
Цього тижня відбулася уже традиційна передача продуктів від ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Бучацькій центральній районній комунальній лікарні.
Як розповів головний лікар медзакладу Олег Щиголь, упродовж декількох років вони систематично отримують допомогу у вигляді соціального пакету продукції.
– «Бучачагрохлібпром» регулярно забезпечує лікарню різними видами круп, борошном, цукром та олією. Через недофінансування ми змушені вертатися до підприємців за допомогою і Петро Гадз у цьому питанні нам ніколи не відмовляє, – розповідає Олег Щиголь.
– Ми передали лікарні близько тонни різних продуктів. Список формується, так би мовити, на вимогу самого закладу, тобто те, що їм найбільше потрібно. Крупи, борошно та інше – все нашого виробництва і високої якості, – зазначив комерційний директор ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Іван Откидач.
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