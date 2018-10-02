Регіонали на Тернопільщині беруть реванш та хочуть заволодіти навчальним закладом?

02/10/2018 Розмір тексту:

Напередодні виборів колишні регіонали і промосковські політики намагаються нарощувати свої сили на території Тернопільщини. Так, екс-губернатор, прислужник Януковича Валентин Хоптян формує реваншиський осередок партії під назвою “Розумна сила”.

На сьогодні колишні регіонали-корупціонери очолюють місцеві осередки партії “За життя”, а борди звідусіль рясніють явно сепаратиською рекламою Євгена Мураєва “Наші люди”. Який, до речі, вийшов з партії Рабіновича та заявив про створення нової політичного проекту. Та, якою б показовістю вони не вихвалялись, всі ми знаємо, що колишніх регіоналів не існує.

І ось, як стало відомо, один з військових навчальних закладів Тернопільщини може очолити людина, яка є кумом кума Добкіна. Схоже, що реваншисти хочуть мати контроль ще й над навчальними закладами.

Тепер рештки регіональних псевдополітиків, ховаючись за новими назвами, хочуть керувати училищем в Тернопільській області.