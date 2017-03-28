Редактор тернопільської районки поновилася на посаді через суд

27/03/2017 1
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Ганна Макух виграла справу щодо її незаконного звільнення Тернопільською районною радою з посади головного редактора «Подільського слова».

Суд задовольнив вимоги позивача у повному обсязі і зобов’язав райраду поновити Ганну Миколаївну на посаді редактора.

У це важко було повірити, адже справа тривала вісім місяців. За цей час влада використала усі свої сили: було і викрадення редакційної печатки та книги наказів, і енна кількість перевірок бухгалтерії, і ще різні фальсифікації. Однак це не спрацювало, повідомляє Погляд.

Нагадаємо, рішення про звільнення багаторічного редактора районки було прийнято влітку минулого року на сесії районної ради. Натомість депутати, за поданням голови РДА Похилого, призначили на цю посаду дружину Підгороднянського сільського голови Наталку Чапрак.

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Коментарі (1)

володимир

27/03/2017

молодчинка…

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