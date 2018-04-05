Реанімувати та вчасно врятувати!

05/04/2018 Розмір тексту:

Тернопільські медсестри вдосконалюють свої знання, щоб рятувати людські життя.

Врятувати життя людини – це основне завдання кожного медика. В критичних станах пацієнт потребує своєчасної та професійної реанімації і саме від цього залежить його подальше одужання. Для безперервного розвитку та вдосконалення навичок медичні сестри Тернопільської університетської лікарні, близько одного місяця, проходили курс навчальних тренінгів, семінарів та практичних занять, де у симуляційному центрі “TESIMED” вдосконалювали навички відновлення прохідності дихальних шляхів та відпрацювання серцево-легеневої реанімації.

“Цей курс проходять старші медсестри з різних відділень. У кожного, звичайно ж, є досвід і кожен є дійсно кваліфікованим працівником. Дуже добре є те, що тут ми свої теоретичні вміння можемо застосувати на практиці. Адже головне, щоб в реальному житті, медпрацівники мали достатньо досвіду і при необхідності приймали правильні рішення.” – коментує головна сестра медична Тернопільської університетської лікарні, Наталія Гасай.

Основна ідея даного тренінгу – це симулювання ситуації, де людині необхідно надати базову підтримку життєдіяльності, особливо, що стосується проблем із дихальними шляхами та зупинки кровообігу. Для такого різновиду навчальних курсів використовуються спеціальні манекени та професійне медобладнання.

“Медицина в Україні розвивається. Лікарняні заклади змінюються на краще, а тому усі працівники цієї галузі, не мають права “відставати”, ми хочемо і ми повинні рухатися вперед. Вчитися, удосконалюватися, і це чудово, що ми маємо таку можливість. Адже, це дозволить нам краще робити свою справу і ефективно працювати”. – підсумовує головна медсестра Наталія Гасай.

Теоретичні знання та практичні навики допоможуть випускникам тренінгу бути більш впевненішими в своєму умінні дійсно допомогти та бути ефективними у критичних ситуаціях. Усі медичні сестри успішно пройшли курс з проведення реанімаційних заходів і при першій необхідності застосують їх, аби врятувати найцінніше – людське життя.