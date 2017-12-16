Райцентру на Тернопільщині загрожує екологічна катастрофа?

16/12/2017 Розмір тексту:

У Козовій, що на Тернопільщині мешканці скаржаться на місцевий цукровий завод. За їх словами, це підприємство може довести до екологічної катастрофи.

– Власникам начхати на закони, вони максимально викачують з заводу кошти, а в місцевий бюджет нічого не платять, ні за оренду, ні за користування водою. Нахабство вищої міри, – скаржаться козівчани у соцмережах.

Місцеві жителі публікують світлини на яких добре видно, яку саме шкоду підприємство завдає Козові. Як виявилося, на заводі немає навіть нормального водовідведення.

– Каналізаця із заводу просто по полю розливається і прямує у загальну каналізацію без очищення, а потім в річку, і це так ще від початку сезону. Минулого тижня була поломка, прорив води, затопило пів території заводу і прилеглу дорогу, водії не могли добратись на роботу, вода в мотори заливалась. Скоро сезон закінчиться, все тихенько замнуть, дохід у місцевий бюджет, а шкода довкіллю непоправна, – йдеться у повідомленні.

Джерело: Терен