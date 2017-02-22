Радник Авакова розповів шокуючі подробиці про викрадення картин Івана Марчука
За фактом викрадення картин видатного художника Івана Марчука розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомив радник міністра МВС Михайло Апостол на своїй сторінці у Фейсбуці.
При цьому він описав деякі деталі резонансної афери, яка шокує масштабом та цинізмом.
“ДЕТЕКТИВНА ІСТОРІЯ із картинами генія сучасності ІВАНА МАРЧУКА. Після публікації постів на своїх сторінках у фб, Тарас Кремінь, Demkura Taras, до мене дзвонять ,пишуть десятки пошановувачів художника із різних країн із питанням дати інформацію про долю картин та причини ,чому так сталося . Надам інформацію коротко,щоб не нашкодити слідству . 1). Національною поліцією відкрито кримінальне провадження . 2) Міністр МВС України Arsen Avakov володіє інформацією і тримає на контролі . Тепер декілька слів по суті справи …Хоча з художником цей діяч від мистецтва знайомий понад десять років, тісно увійшов контакт з ним лише останній рік. Збіг обставин? 2016 – ювілейний: Майстру виповнилося 80 років. І звісно, його друзі намагалися максимально використати дату для популяризації його творчості як в Україні , так і закордоном. Вступний акорд – тріумф у Мистецькому Арсеналі: за неповних три тижні – понад 30 тис. відвідувачів. Підготовлено і випущено Укрпоштою марку і конверт із зображенням картин Івана Марчука, виставки у Львові, Тернополі, Одесі, Європейському Парламенті (Бельгія), Йорданії, презентація в Укрінформі книги Я. Павуляка «Сон є сон», проілюстрованої роботами Майстра, видано кілька каталогів. Дивним чином, шулер з’являвся до художника в останній момент, коли захід був підготовлений, сажав у машину і урочисто віз на презентаційні заходи, переконуючи при цьому, що це він все організував (навіть у Мистецькому Арсеналі, де його ім’я стало притчею во язицях за попередні «подвиги»), але цього мало – треба Марчуком «замазати» світ і зробити виставку у Прадо. Паралельно працював із заможними відомими людьми в Україні, переконуючи, що він близький друг художника і ювілейні проекти потребують коштів. І ті … кошти давали. От тільки заходи організовували щирі шанувальники на власному ентузіазмі і розумінні значимості творчості Івана Марчука для України.
Нав’язливі обіди у колі «друзів», до яких, зазвичай, художник байдужий, стали регулярними. І чомусь після них … помітно погіршувалося здоров’я. Була й госпіталізація й «дивне» оперативне втручання. Це окрема тема, й слідству варто на це звернути увагу.
Зрештою переконав, що йому підвладне все, і вивіз з майстерні 101 полотно. Дату виставки у музеї Прадо (Мадрид) «призначив» спочатку на 3 вересня 2016, потім «переніс» на жовтень, згодом на листопад. А з середини грудня перестав відповідати на телефонні дзвінки художника. .. Озвався на початку січня, коли відчув, що Майстру радять звернутися до правоохоронців. Риторика не змінилася, але з’явилися нотки погроз: «Я витратив гроші на проекти, повернеш», а на питання митця: «Де картини?» ,- заявив: «Там, де й повинні бути, в Іспанії. Тобі виставка потрібна чи картини? Я їх вивіз через Польщу і під загрозою смерті не скажу адресу». Стало зрозуміло, що шулер тягне час… Художнику пішов 81 рік…”, – написав Михайло Апостол.
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