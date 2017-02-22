Радник Авакова розповів шокуючі подробиці про викрадення картин Івана Марчука

22/02/2017 Розмір тексту:

За фактом викрадення картин видатного художника Івана Марчука розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомив радник міністра МВС Михайло Апостол на своїй сторінці у Фейсбуці.

При цьому він описав деякі деталі резонансної афери, яка шокує масштабом та цинізмом.

“ДЕТЕКТИВНА ІСТОРІЯ із картинами генія сучасності ІВАНА МАРЧУКА. Після публікації постів на своїх сторінках у фб, Тарас Кремінь, Demkura Taras, до мене дзвонять ,пишуть десятки пошановувачів художника із різних країн із питанням дати інформацію про долю картин та причини ,чому так сталося . Надам інформацію коротко,щоб не нашкодити слідству . 1). Національною поліцією відкрито кримінальне провадження . 2) Міністр МВС України Arsen Avakov володіє інформацією і тримає на контролі . Тепер декілька слів по суті справи …Хоча з художником цей діяч від мистецтва знайомий понад десять років, тісно увійшов контакт з ним лише останній рік. Збіг обставин? 2016 – ювілейний: Майстру виповнилося 80 років. І звісно, його друзі намагалися максимально використати дату для популяризації його творчості як в Україні , так і закордоном. Вступний акорд – тріумф у Мистецькому Арсеналі: за неповних три тижні – понад 30 тис. відвідувачів. Підготовлено і випущено Укрпоштою марку і конверт із зображенням картин Івана Марчука, виставки у Львові, Тернополі, Одесі, Європейському Парламенті (Бельгія), Йорданії, презентація в Укрінформі книги Я. Павуляка «Сон є сон», проілюстрованої роботами Майстра, видано кілька каталогів. Дивним чином, шулер з’являвся до художника в останній момент, коли захід був підготовлений, сажав у машину і урочисто віз на презентаційні заходи, переконуючи при цьому, що це він все організував (навіть у Мистецькому Арсеналі, де його ім’я стало притчею во язицях за попередні «подвиги»), але цього мало – треба Марчуком «замазати» світ і зробити виставку у Прадо. Паралельно працював із заможними відомими людьми в Україні, переконуючи, що він близький друг художника і ювілейні проекти потребують коштів. І ті … кошти давали. От тільки заходи організовували щирі шанувальники на власному ентузіазмі і розумінні значимості творчості Івана Марчука для України.

Нав’язливі обіди у колі «друзів», до яких, зазвичай, художник байдужий, стали регулярними. І чомусь після них … помітно погіршувалося здоров’я. Була й госпіталізація й «дивне» оперативне втручання. Це окрема тема, й слідству варто на це звернути увагу.

Зрештою переконав, що йому підвладне все, і вивіз з майстерні 101 полотно. Дату виставки у музеї Прадо (Мадрид) «призначив» спочатку на 3 вересня 2016, потім «переніс» на жовтень, згодом на листопад. А з середини грудня перестав відповідати на телефонні дзвінки художника. .. Озвався на початку січня, коли відчув, що Майстру радять звернутися до правоохоронців. Риторика не змінилася, але з’явилися нотки погроз: «Я витратив гроші на проекти, повернеш», а на питання митця: «Де картини?» ,- заявив: «Там, де й повинні бути, в Іспанії. Тобі виставка потрібна чи картини? Я їх вивіз через Польщу і під загрозою смерті не скажу адресу». Стало зрозуміло, що шулер тягне час… Художнику пішов 81 рік…”, – написав Михайло Апостол.