Радісна новина для мешканців приміських сіл, які мають маленьких діток. ВІДЕО
08/12/2017 0
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Батьки дітей не з Тернополя за перебування своїх малюків у дитячих садочках міста платити не будуть.
Раніше у міській раді планували запровадити плату за садки для тих, хто не прописаний у Тернополі – приблизно 1200 гривень на місяць. Втім це викликало чимало запитань і супротив у частини громадськості, повдіомляє TV-4.
На спільній нараді керівники Тернопільської райдержадміністрації та райради, Великогаївської і Байковецької об’єднаних громад та Тернопільської міської ради вирішили, що у Тернополі за перебування в садках дітей, чиї батьки не прописаниі в місті, грошей таки не братимуть. Тим часом робота дитсадків обходиться міському бюджету у 15-20 мільйонів гривень.
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