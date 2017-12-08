Радісна новина для мешканців приміських сіл, які мають маленьких діток. ВІДЕО

08/12/2017 Розмір тексту:

Батьки дітей не з Тернополя за перебування своїх малюків у дитячих садочках міста платити не будуть.

Раніше у міській раді планували запровадити плату за садки для тих, хто не прописаний у Тернополі – приблизно 1200 гривень на місяць. Втім це викликало чимало запитань і супротив у частини громадськості, повдіомляє TV-4.

На спільній нараді керівники Тернопільської райдержадміністрації та райради, Великогаївської і Байковецької об’єднаних громад та Тернопільської міської ради вирішили, що у Тернополі за перебування в садках дітей, чиї батьки не прописаниі в місті, грошей таки не братимуть. Тим часом робота дитсадків обходиться міському бюджету у 15-20 мільйонів гривень.