“Радабанк” пропонує тернополянам виключно якісні послуги

12/12/2017 Розмір тексту:

У Тернополі зачинилися двері Діамантбанку у зв’язку з його ліквідацією. У той самий час над дверми з’явилася вивіска РАДАБАНК. Що це означає?

Все просто. РАДАБАНК ставить для себе мету розвиватися. У 2017 році банк зайняв перше місце в Україні за приростом нових відділень. І відкриття філії у Тернополі було заплановане, а приміщення Діамантбанку та кваліфіковані працівники банківської сфери залишалися без роботи. Тому керівництво РАДАБАНК вирішило, що даремно втрачати можливість швидко та якісно запустити роботу нового відділення у файному місті Тернопіль!

РАДАБАНК – це універсальний банк, що надає банківські продукти та послуги для фізичних та юридичних осіб з 1993 року. Головний офіс банку знаходиться у місті Дніпро. Діє на підставі Ліцензії НБУ №166 від 14.11.2011р. Є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, свідоцтво №110 від 06.11.2012р. Представлений 23 відділеннями по всій території України. У 2017 році достроково збільшив розмір статутного капіталу до 200 млн грн. 20.11.2017 НРА «Рюрік» повідомило про підтвердження ПАТ «АБ «РАДАБАНК» довгострокового кредитного рейтингу позичальника на рівні uaA+ інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний». Величезний досвід у банківській сфері дозволяє сказати, що РАДАБАНК надає виключно якісні послуги та піклується про кожного клієнта.