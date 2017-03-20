Рада обласного об’єднання сільгосппідприємств спільно з галузевим департаментом ОДА розглянули стан і перспективи розвитку скотарства та епізоотичну ситуацію в області

20/03/2017 Розмір тексту:

З ряду об’єктивних і суб’єктивних причин за останній період на Тернопільщині кількість ВРХ із одного мільйона скоротилась до 154 тисяч, корів із 300 тисяч до менше 95 тисяч голів. У сільгосппідприємствах їх налічується тільки 11 тисяч. Не займаються тваринництвом агрохолдинги, які орендують на Тернопільщині десятки тисяч гектарів землі.

Рада об’єднання сільгосппідприємств звернулась із закликом до всіх суб’єктів агарного господарювання не лише нарощувати поголів’я ВРХ, а й запроваджувати новітні технології.

У нас уже є в кого повчитися. В агрофірмі «Горинь» Лановецького, ТОВ «Україна» Підволочиського районів створені тваринницькі комплекси, які досягли рівня стандартів ЄС. Йде активний розвиток скотарства у компанії «Агропродсервіс», у Козівському, Теребовлянському, Чортківському і Збаразькому районах.

Нарада стала ефективним семінаром з передових технологій молочного скотарства. Провідні консультанти Української асоціації виробників молока провели своєрідний майстер-клас передової світової науки і практики у тваринництві.

Надзвичайно серйозну увагу приділено і епізоотичній ситуації в краї, зокрема, проявам африканської чуми свиней. Йшлося і про нову загрозу для ВРХ – нодулярний дерматит і пташиний грип для птиці.