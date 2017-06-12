Пиво і солодка вода: на Тернопільщині спіймали любителя випити задарма

12/06/2017 Розмір тексту:

Працівники Управління поліції охорони в Тернопільській області піймали зловмисника, який заліз до магазину. Під час проникнення в приміщення спрацювала сигналізація, підключена до пульту поліції охорони.

Отримавши повідомлення про спрацювання охоронної системи, яка встановлена в продуктовому магазині, наряд групи реагування Управління поліції охорони в Тернопільській області одразу виїхав за адресою ймовірного злочину.

Під’їхавши до магазину поліцейські зрозуміли, що до середини зловмисник проник, виламавши захисні ролети та вхідні двері. Серед продуктів, які намагався винести горе-злодій, були пиво та солодка вода.

Завершити злочин хлопцеві завадили поліцейські охорони. Своєї вини 19-ти річний житель обласного центру не заперечував і опору не чинив.

Під час розмови з силовиками стверджував, що йому соромно і кається.

Тепер юнак матиме змогу усвідомити свій необдуманий вчинок на лаві підсудних, повідомляють у поліції.