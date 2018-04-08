Писанки миру від дітей Тернопілля відправили Папі Римському. ФОТО

07/04/2018 Розмір тексту:

Компанія «Агропродсервіс» разом з благодійним фондом «Майбутнє сиріт» за участю волонтерів-писанкарів з ТМО СУМ в Україні завершила конкурс «Писанка миру».

Участь в заході взяли майже 50 дітей-сиріт, які виховуються в державних інтернатних закладах. Значна частина дітей вперше тримали писачки, але всі дуже старалися.

За результатами майстер-класу, діти намалювали майже 80 писанок, використавши як традиційні, так і нафантазовані орнаменти.

Журі в складі духівника нашої компанії, Папського місіонера Василя Баглея, майстрів-писанкарів Андрія Пушкаря (СУМ в Україні) та Тані Семенець (товариство «Вертеп»), митця Тараса Бріля, представника благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Ірини Вакалюк обрали 12 замість запланованих 6-ти писанок, що стануть Великоднім подарунком для Папи Римського.

«Цим духовним тематичним подарунком, виготовлення якого притаманне нам – українцям, ми привітаємо Вселенського отця з світлим Христовим воскресінням, проситимемо про молитву за мир в Україні», – зазначив отець Василь Баглей, який і передасть подарунок Папі при особистій аудієнції.

Писанки, що залишилися після конкурсу, прикрасили дерево у фойє компанії.