Пильний тернополянин здалеку побачив п’яного за кермом

19/05/2017 0
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Про те, що на вулиці Київській рухається автомобіль Ford Fusion водій якого у стані алкогольного сп’яніння, повідомив на службу 102 тернополянин близько 1-ї години, 19 травня.

Інспектори одразу передали транспортний засіб в орієнтування. За кілька хвилин патрульні виявили автомобіль на вказаній вулиці, який виїжджав з прилеглої території.

Патрульні перевірили документи і запропонували 28-річному водієві пройти освідування на місці. Результат драгера – 2,31 проміле. А це майже у 12 разів перевищує допустиму норму.

На правопорушника охоронці порядку склали протокол за керування у стані сп’яніння та вилучили посвідчення водія.

Ще одного нетверезого водія Volkswagen Golf патрульні зупинили на вулиці Замковій. У його крові вміст алкоголю перевищував майже у 12 разів, а от у водія Mercedes Benz – у 7 разів, повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.

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