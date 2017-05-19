Пильний тернополянин здалеку побачив п’яного за кермом

Інспектори одразу передали транспортний засіб в орієнтування. За кілька хвилин патрульні виявили автомобіль на вказаній вулиці, який виїжджав з прилеглої території.

Патрульні перевірили документи і запропонували 28-річному водієві пройти освідування на місці. Результат драгера – 2,31 проміле. А це майже у 12 разів перевищує допустиму норму.

На правопорушника охоронці порядку склали протокол за керування у стані сп’яніння та вилучили посвідчення водія.

Ще одного нетверезого водія Volkswagen Golf патрульні зупинили на вулиці Замковій. У його крові вміст алкоголю перевищував майже у 12 разів, а от у водія Mercedes Benz – у 7 разів, повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.