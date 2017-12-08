Пила і палила, а поруч сиділа 5-річна дитина, – поведінка тернополянки вразила навіть патрульних

08/12/2017 Розмір тексту:

Виклик про те, що мати з малолітньою дитиною перебуває у піцерії у нетверезому стані надійшов на спецлінію 102 близько 23-ї години, 6 грудня.

Патрульні поліцейські оперативно прибули на вулицю Київську. Побачене інспекторів дуже вразило:

«Жінка порозливала на себе алкоголь, палила, а поруч тихо сиділа 5-річна дитина. Коли ми заговорили до неї, вона ледве змогла говорити. Очевидно було, що перебуває у стані сильного алкогольного сп’яніння», – розповідає патрульний Андрій Ткач.