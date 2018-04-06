П’ятниця, 13-та: патрульні розповіли, коли стається найбільше ДТП

06/04/2018 0
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За перший квартал 2018 року патрульні поліцейські зафіксували 485 ДТП, з яких 87 – з постраждалими, травмовано 111 осіб, загинуло – 14. Серед них 100 ДТП скоєно особами, які одразу покинули місце події, з яких 81 винуватець розшуканий і притягнений до відповідальності.

Найчастіше аварії трапляються у п’ятницю, пік аварійності припадає на 13 годину, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

Найбільш поширеними причинами автопригод з постраждалими, які були скоєні протягом звітного періоду, є перевищення безпечної швидкості, а також порушення правил маневрування, правил проїзду пішохідних переходів, виїзд на смугу зустрічного руху та недотримання дистанції.

За звітний період на території Тернопільської області зареєстровано 9 ДТП, у яких водій перебував у нетверезому стані. При цьому, 3 таких ДТП з постраждалими, в яких 1 особа загинула та 6 було травмовано.

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