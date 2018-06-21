П’ятнадцять тернопільських випускників отримають по тисячі гривень

20/06/2018 Розмір тексту:

Премію у розмірі тисяча гривень отримають 15 випускників загальноосвітніх навчальних закладів міста за кращий вишиваний український костюм. Рішення про нагородження переможців конкурсу прийняли під час чергового засідання виконавчого комітету 20 червня.

– Серед випускників всіх загальноосвітніх навчальних закладів міста ми щороку проводимо конкурс вишиванок, – розповіла Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – Цього року було 25 учасників. Журі було складно визначити кращих, бо справді гарні вироби у різних номінаціях: чоловіча вишита сорочка, жіноча, коктейльна сукня, вечірня сукня, жіночий костюм та інші. Діти розказували чому обрали саме такий стиль, такий візерунок, який регіон України представляють, були вишиванки виконані на основі давніх бабусиних сорочок. Деякі учасники представили на конкурс по три вироби. Журі визначило 15 переможців, кожен з них отримає по тисячі гривень. Минулого року було менше претендентів і 10 переможців.

Церемонія нагородження переможців конкурсу та вручення грошових сертифікатів пройде під час свята «Випускник-2018» на центральному міському стадіоні 23 червня.

Ольга Трач

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