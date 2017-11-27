П’ятеро людей травмувалися в аварії на Тернопільщині

27/11/2017 0
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П’ятеро людей потрапили до лікарні на Збаражчині. Усі вони травми отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди. 26 листопада на автодорозі Тернопіль-Ланівці, поблизу села Синява Збаразького району, зіткнулися ВАЗ-21099 та “Славута”.

За попередньою інформацією, водій ВАЗу не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Такий маневр став причиною аварії, оскільки автівкаврізалася в Славуту.

До лікарні з тілесними ушкодженнями потрапили водій та четверо пасажирів з Славути.

Деталі автопригоди з’ясовує слідство, повідомляють у поліції.

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