П’ятеро людей травмувалися в аварії на Тернопільщині

27/11/2017 Розмір тексту:

П’ятеро людей потрапили до лікарні на Збаражчині. Усі вони травми отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди. 26 листопада на автодорозі Тернопіль-Ланівці, поблизу села Синява Збаразького району, зіткнулися ВАЗ-21099 та “Славута”.

За попередньою інформацією, водій ВАЗу не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Такий маневр став причиною аварії, оскільки автівкаврізалася в Славуту.

До лікарні з тілесними ушкодженнями потрапили водій та четверо пасажирів з Славути.

Деталі автопригоди з’ясовує слідство, повідомляють у поліції.