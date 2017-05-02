П’ятеро депутатів з Тернопільщини “забули” оприлюднити е-декларації

02/05/2017 Розмір тексту:

Гроші в банках та «під матрацом», нерухомість та транспорт, витрати та борги — все це можна побачити усім охочим в електронних деклараціях, які запровадило Національне агенство з протидії корупції (НАЗК — авт.).

В кінці квітня завершилась «друга хвиля» подання е-декларацій. Її спеціально зробили аби депутати місцевих рад встигли задекларувати те, що мають (чиновники декларували все до 1 квітня — авт.). Чимало бідних місцевих депутатів виявились заможними, пише “20 хвилин“.

– Строк подачі електронних декларацій минув, але 5 депутатів з Тернопілля не оприлюднили інформації про статки та доходи у Реєстрі електронних декларацій, – каже координатор громадського руху ЧЕСНО у Тернополі Юлія Ковальчук. – Зокрема, з Тернопільскої міської ради не подали декларації Роман Ляхович та Володимир Гринда.

Також декларацію не подали троє депутатів обласної ради: Олександр Башта, Наталія Масник, Сергій Тарашевський. Нагадаємо, що за несвоєчасне електронної декларації передбачено адмінштраф від 850 до 1700 грн. Є відповідальність і в кримінальному кодексі. За умисне неподання декларації суб’єкт декларування може бути оштрафований на суму від 42 500 гривень до 51 000 гривень або ж навіть позбавленний волі терміном до двох років. Також координатор руху ЧЕСНО повідомила, що зараз експерти проводять детальний аналіз майнових декларацій депутатів.

– В поданих деклараціях ми вже виявили невідповідності та порушення, – каже пані Ковальчук. – Про результати нашого аналізу ми повідомимо НАЗК для детальної перевірки.

Ми запитали депутатів міськради, в чому причина відсутності їхнього декларування на сайті. Володимир Гринда запевнив, що нічого не приховує і декларацію подасть обов’язково. А те, що її немає зараз на сайті пояснює тим, що не встиг. Роман Ляхович Ляхович пояснив, що не заповнив е-декларацію через поганий стан здоров’я. Пан Гринда, до слова, 1 числа декларацію таки розмістив. Та це не звільняє від штрафу.