П’ятеро абітурієнтів з Тернопільщини склали ЗНО на 200 балів

03/07/2017 Розмір тексту:

Зовнішнє незалежне оцінювання – 2017 завершилося. Цього року у тестуванні брало участь 5742 абітурієнти, це на 900 осіб менше, ніж минулого року. А п’ятеро учасників ЗНО з Тернопільщини отримали максимальну кількість балів.

За прозорістю тестування стежило 15 громадських активістів. Без порушень не обійшлося, найбільш поширеними були спроби скористатися мобільними телефонами. Для цих абітурієнтів вступна кампанія-2017 завершилася. Вони не зможуть цьогоріч вступити до українських університетів.

«Такі випадки були у Хоростківській школі у Гусятинському районі та в одному з пунктів тестування у Тернополі. Абітурієнтів, які порушили дисципліну, вилучили з аудиторій і цього року вступна кампанія для них завершилась із результатом зовнішнього незалежного оцінювання – 1 бал. Також ЗНО суттєво зменшило кількість абітурієнтів: з 690 претендентів на золоті і срібні медалі підтвердили свої знання 420 абітурієнтів. Щодо найбільш успішних учасників, то вони навчалися Завалівській школі Підгаєцького району, у Бережанах, в Теребовлі, в Тернопільській школі №16 і у Тернопільському технічному ліцеї», – відзначив на прес-конфернеції заступник директора Тернопільського інституту післядипломної освіти з питань ЗНО та моніторингу якості Юрій Шайнюк.

Нагадаємо, зовнішнє незалежне оцінювання на Тернопільщині тривало з 23 травня до 16 червня. Проводили тестування у 28 пунктах.

Софія Романська