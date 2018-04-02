П’ять автомобілів і бензовоз потрапили у ДТП в Тернополі. ФОТО

02/04/2018 0
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Масштабна аварія трапилася 31 березня близько 20 години на перехресті Будного-Шептицького.

Водії побачили на дорозі бензовоз, що маневрує. Аби уникнути зіткнення із ним, зіштовхнулись з іншими автівками, повідомляє TV-4.

В результаті ДТП зіткнулись 5 авто, а бензовоз в’їхав у стовп. Ніхто не потраждав.

Водій бензовоза стверджує, у транспотного заспобу, яким він кермував відмовили гальма. Обставини і причини ДТП встановлюються.

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