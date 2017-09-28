П’яний водій “Жигулів” скоїв аварію і втік
28/09/2017 0
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27 вересня, близько 9-ї години ранку, на перехресті вулиць Львівська-Золотогірська відбулось ДТП за участю Volkswagen Passat та автомобілем ВАЗ.
Водій ВАЗ з місця події втік. У ході розшукових дій патрульні виявили даний автомобіль на виїзді з міста. 34-річний водій перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння.
Від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці чи у найближчому медичному закладі кермувальник відмовився.
На громадянина склали протоколи за ст. 122-4 КУпАП (З’їзд з місця ДТП), за ст. 124 КУпАП (ДТП) та за ч. 2 ст. 130 КУпАП (Керування у стані алкогольного сп’яніння), повідомляють у патрульній поліції.
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